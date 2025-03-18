Altay umut tüketti

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 2-0 yenildikten sonra Adana 01 FK deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönerek 18 puanda kalan 17'nci sıradaki Altay'ın lige tutunma umutları giderek azalıyor. Ankaraspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla siyah-beyazlı takımın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 4'ten 7'ye yükseldi. Ligden çekilen Afyonspor'un 1 basamak üstünde yer alan Altay, kalan haftalarda 2 puan önündeki Karaköprü Belediyespor'un yanı sıra 7 puan önünde yer alan Kepezspor ve Ankaraspor'u geride bırakmaya çalışacak. Ligde cumartesi günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek siyahbeyazlı takımda sol bek Özgür'ün cezası sona erdi.

HEDEF İZMİR DERBİSİNI KAZANMAK

Sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın derbide oynamasının zor olduğu öğrenilirken, sakatlıktan çıkan Mehmet Gündüz ve ağrıları olan Hikmet ile Murat Berkan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak. Sezonun ilk yarısında konuk olduğu Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Altay bu kez seyircisi önünde kazanarak kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.