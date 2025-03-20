Bıçak sırtı derbi

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Altınordu derbisinde İzmir'in iki köklü kulübü farklı hedeflerle sahaya çıkacak. Yıllarca Birinci Lig'de karşılaşan, 2021 senesinde Süper Lig'e çıkmak için İstanbul'da birbirleriyle büyük heyecana sahne olan maçta final oynayan iki takımın yolları bu kez farklı hedeflerle kesişecek. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak düşme hattından kurtulamayan Altay kümede kalma umutlarını yeşertmek için, galibiyet hasreti 3 karşılaşmaya çıkan Altınordu ise Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak için bir büyük mücadele verecek.

İLK YARIDA ALTINORDU GÜLDÜ

Ligde 3 puanı silinen ve oynadığı 26 müsabakada sahadan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar puan cetvelinde 18 puanla 17'nci sırada yer alırken; Altınordu ise aynı periyotta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 de mağlubiyetle 49 puan toplayıp puan cetvelinde 4'üncü basamakta yer alıyor. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi Altınordu bu süreçte 47 kez rakip fileleri sarsıp kalesinde 22 gol görürken, Altay ise 20 gol atıp 54 gol yedi. İlk yarıda oynanan İzmir derbisini Altınordu Sami ve Bahattin'in golleriyle 2-0 kazandı.

KIRMIZI-LACİVERTLİLERİN TARAFTARI ALINMAYACAK

Sezonun ilk yarısında Altınordu'nun ev sahipliğinde Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan derbiye Altay taraftarları alınmamıştı. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun bu hafta oynanacak derbide bu kez Altınordu seyircisine yasak koyacağı öğrenildi. Bu kararın ilk derbi öncesi A.Ordu'nun talebiyle alındığı öğrenildi.