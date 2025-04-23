Altay kongreye gidecek

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Altay, mayıs ayında Olağan Genel Kurul Toplantısı'na gidiyor. Süleyman Özkaral başkanlığındaki yönetimin önümüzdeki günlerde kongre tarihini belirleyeceği bildirildi.

29 Mart 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan olan Özkaral'ın aday olup olmayacağı merak konusu.

Camianın Genel Kurul sonrası şirketleşmeye ağırlık vereceği ifade edildi. İzmir ekibinin eski başkanları ve önemli isimlerinden oluşan grubun da bir araya gelerek bir yol haritası çizeceği ifade edildi.

HEYAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Devre arasında kulübe maddi gelir sağlayan grup, futbolcuların serbest kalmasını önleyip ödeme konusunda rahatlık sağlamıştı.

Ayrıca sezon içinde futbol şubesine talip olup sonuç alamayan Vahdettin Heyal'in de liste çalışmalarına başladığı öğrenildi. İzmir ekibi, güçlü bir yatırımcı bulup puan silme cezalarından ve transfer yasağından kurtulamazsa 800 milyon TL'yi aşan borçla 3. Lig'de de aynı sıkıntılarla boğuşması bekleniyor.

TECRÜBELİLER ÇARE OLAMADI

Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan ve eski futbolcularıyla kadro kuran Altay'a bu sezon tecrübeli oyuncuları da çare olmadı. Yeniden futbola dönen 43 yaşındaki Murat Uluç 30 maçta forma giyip 3 gol attı. 39 yaşındaki golcü Deniz Kadah ise 24 maçta 3 gol katkısında bulundu. 37 yaşındaki Özgür Özkaya 23 maçta 2 gol kaydetti. 10 maç oynayan 37 yaşındaki Ceyhun Gülselam ise 2 gol attı.