Altay’ın gençleri alkışları topladı

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra Isparta 32 Spor deplasmanında büyük bölümü altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Altay, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak alkış topladı. Siyah-beyazlılarda ilk 11'in 9'u altyapıdan yetişen gençlerden oluştu. Altay'a galibiyeti getiren Onur Yıldız (18) ve Ege Parmaksız (22) ilk profesyonel gollerini atarken, U19 takımından kadroya alınan Sani Gerçek ve Arif Yanarlı ilk profeyonel maçlarına çıkmanın heyecanını yaşadı.

6 PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Bu arada FIFA Disiplin Komitesi siyah-beyazlı kulübe 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası verdi. Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası uygulanmıştı. Yeni sezonda da borçlar ödenmediği taktirde küme düşürmeye kadar varan ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.