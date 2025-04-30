Altay’ın derdi bitmedi

İZMİR'İN 111 yıllık köklü kulübü Altay, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle bir türlü belini doğrultamadı. Geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de 9 puanı silinen siyahbeyazlılar, bu sezon da 9 puanı silinerek 2'nci Lig'e veda etti. Geçmiş yıllarda siyah-beyazlı formayı terleten 23 yabancı oyuncunun kulübe açtığı davalar nedeniyle son 2 sezonda FIFA tarafından 12 puanı silinen İzmir temsilcisinin 6 puanı ise TFF'den Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle eridi.

Toplam borcu 880 milyon TL'ye ulaşan Altay'ın içinde bulunduğu durum camiayı ve taraftarları karamsarlığa sürükledi. İzmir ekibinin yerlilerle birlikte 50'nin üzerinde oyuncuyla davası sürüyor. Siyah-beyazlılar, kulübün kurtuluşunun şirketleşme yoluna gitmekten geçtiğine inansa da yaklaşık 1 yıllık süreçte güvenilir bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle mali sıkıntılar aşılamadı.

GENEL KURUL BEKLENİYOR

ÖNÜMÜZDEKİ sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.