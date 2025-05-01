Büyük Altay’dan lige buruk veda

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, taraftarı önünde 2. Lig'e buruk bir şekilde veda edecek. Siyah-beyazlı ekip, matematiksel olarak küme düşmesi kesinleştiği için ligin son haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor maçıyla 3. Lig'e yol alacak. Altay, taraftarı önünde galibiyetle sahadan ayrılarak, buruk da olsa lige galibiyetle veda etmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, son karşılaşmanın ardından kulübün geleceği için önemli bir adım atarak kongreye gitme kararı aldı. Yapılacak kritik kongrede İzmir'in köklü kulübünün yeniden yapılanma sürecine yön verilecek.