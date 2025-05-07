Altay’da tablo karanlık

NESİNE 2'nci Lig'de 9 puanının silindiği sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da ekonomik kriz sürüyor. Sportif başarı ve ekonomik olarak sorunlarla başı dertte olan İzmir temsilcisinde ay sonunda yapılacak olağan genel kurul öncesi mali tablonun iç açıcı olmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlılarda eski yüksek divan kurulu başkanı Ahmet Çoker, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün borcunun 20 milyon Euro olduğunu açıklamıştı. Kongre öncesi kulisler hareketlenirken camiaya yakın kaynaklar Altay'ın güncel borcunun 1 milyar TL'ye yaklaştığını iddia etti.

MADDİ SIKINTI SÜRECEK

SÜPER Lig'den düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle önce Birinci Lig'e sonra da İkinci Lig'e veda eden siyah-beyazlı İzmir temsilcisi güçlü bir başkan adayı bulamazsa Üçüncü Lig'de de maddi sıkıntılarla mücadele edecek.