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Altay’ın umut kapısı gençler

LEVENT ARIÖZ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’ın umut kapısı gençler

YENI sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Altay Spor Kulübü, vitrine çıkan genç oyuncularını bonservisiyle satarak gelir elde etmeyi düşünüyor. Güçlü bir şirket tarafından talibi çıkmaması halinde siyah-beyazlılar, en az 2 oyuncusunu satarak mevcut kadroyu tutacak ödemeleri yapmayı planlıyor. Bilindiği üzere Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya üst lig takımlarının radarında bulunuyor. 22 yaşındaki Onur 30 maçta 7 kez ağları havalandırdı.

Altay’ın umut kapısı gençler

18 yaşındaki Yunus Efe ise 33 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. İzmir ekibinde Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin kontratları 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon A takımda amatör lisansla kadroda yer alıp, düzenli olarak forma şansı bulan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi gibi gençlerin kulüpten ayrılabileceği ifade edildi.

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