Altay’ın umut kapısı gençler

YENI sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Altay Spor Kulübü, vitrine çıkan genç oyuncularını bonservisiyle satarak gelir elde etmeyi düşünüyor. Güçlü bir şirket tarafından talibi çıkmaması halinde siyah-beyazlılar, en az 2 oyuncusunu satarak mevcut kadroyu tutacak ödemeleri yapmayı planlıyor. Bilindiği üzere Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya üst lig takımlarının radarında bulunuyor. 22 yaşındaki Onur 30 maçta 7 kez ağları havalandırdı.

18 yaşındaki Yunus Efe ise 33 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. İzmir ekibinde Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin kontratları 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon A takımda amatör lisansla kadroda yer alıp, düzenli olarak forma şansı bulan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi gibi gençlerin kulüpten ayrılabileceği ifade edildi.