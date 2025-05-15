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Büyük Altay’da Ozan belirsiz

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Büyük Altay’da Ozan belirsiz

YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan İzmir'in köklü kulüplerinden Altay kadrosunu korumaya çalışırken, bir sezon daha sözleşmesi bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu ise belirsiz. 2020'den bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 32 yaşındaki kaleci için kulübe üst lig takımlarından ciddi teklifler geldiği ifade edilirken, Ozan'ın geleceğinin henüz netleşmediği kaydedildi.

Kongreye gitmeye hazırlanan Altay'da değişecek yönetimin seçimden sonra oyuncularla ilgili tasarrufta bulunacağı vurgulandı. Bu sezon 2. Lig'de 18 maça çıkan Ozan 1576 dakika sahada kaldı. Ozan Evrim bu sezon devre arası öncesi takımdan ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

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