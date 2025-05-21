Büyük Altay’a yeni aday çıktı

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da olağan genel kurul öncesi hareketlilik başladı. 21 Mayıs-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi başkanlık koltuğuna bir aday daha çıktı. Daha önce de kulübe talip olan Vahdettin Heyal'ın adaylığını açıklamasının ardından dün de iş insanı Sinan Kanlı düzenlediği basın toplantısıyla göreve resmen talip olduğunu ifade etti. Kanlı, siyah-beyazlı kulübü yeniden ayağa kaldırmak için başkan adaylığını açıkladığını ifade etti.

"SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ"

Bilişim, teknoloji ve çağrı firması sektorü dışında, su arıtma cihazı fabrikası da bulunan Sinan Kanlı, "Ekibim ve taraftarımızın desteğiyle özlenen günlere geri döneceğiz. Şeffaf bir yönetim ve borçsuz bir Altay için finansal reformları yapacağız. İş dünyasından, akademik çevrelerden fikir aldık. Altay'ı özlediği günlere, Süper Lig'e taşıyacağız" dedi. İki teknik adam ile prensipte anlaştıklarını ve kongre sonrasında resmi açıklamayı yapacaklarının altını çizen Kanlı, "Tüm camianın heyecanlanacağı, Türk futbolunun yakından tanıdığı bir teknik direktöre takımı emanet edeceğiz" cümlelerini kullandı.

GENEL KURUL 28'İNE ERTELENDİ

3. Lig'e 1 milyar TL'ye yakın borç yüküyle düşen Altay'da kongrenin ilk toplanma tarihi bugün olarak belirlenirken, çoğunluk sağlanamayacağı için siyah-beyazlıların yeni yönetimi 28 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek. Başkan Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı kongrede öne çıkan iki isim Sinan Kanlı ve Vahdettin Heyal oldu. Başkan adaylığını açıklayan Heyal'ın ise yönetim kurulu listesi henüz netleşmedi.