Altay çok hareketli

NESİNE 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması için başlatılan imza kampanyasına öncülük ederek yönetime talip olan Sinan Kanlı önceki gün kulüp tesislerine giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

İmza kampanyasında kongre kararı alınması için yeterli sayıya ulaşıldığını açıklayan Kanlı, "Yönetim kurulunun acil olarak seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasını tüzüğümüz gereğince zorunlu kılan imza sayısı genel kurul üyelerimizin katılımlarıyla fazlasıyla toplandı. Altay tarihine imza hareketini destekleyen üye ve taraftarlarımıza şüklanlarımı sunuyorum" dedi. "Camiamızdan gelen ses o kadar yüksek ki gerekli imza sayısına 3.5 gün gibi kısa bir sürede ulaşmış bulunmaktayız" diyen Sinan Kanlı, imzaları temsili olarak kulübe teslim ederken, başlatılan imza kampanyasının bugün mesai bitimine kadar devam edeceğini duyurdu.

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

KANLI, "Bundan sonraki süreçte daha fazla zaman kaybedilmemesi için sürecin yakından takipçisi olacağım. Ayrıca tesislerimizde profesyonel futbol takımımız ve teknik ekibimizle bir araya gelme ve baklava takdim ederek hoş sohbet etme fırsatımız oldu. Takımımıza ve teknik ekibimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.