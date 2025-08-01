Gürüz’den Altay’a müjde

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gürüz, "Altay'ın şu ana kadar gelen dosyalar içinde puan silme ya da küme düşürme cezası taşıyabilecek ilk dosyası halloldu. Diğer dosyalarla ilgili de çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Sinan Kanlı'nın genel kurul için imza toplama kampanyası ile ilgili görüş belirten Başkan Gürüz, "Ben bu görevdeyim. Kim başkan adayı belli değil. Tamam biz gittik, bu kamp ücretlerini kim ödeyecek? Futbolcularla anlaşılmış paralar var. Bunları kim ödeyecek? FIFA'lık dosyaları siz nasıl çözeceksiniz? Camia genel kurulda bize tekrar güvenoyu vermezse onu da takdirle karşılarız" ifadelerini kullandı.

HAKLAR HEYAL'E DEVREDİLDİ

Başkan Gürüz, "Altay'ın amatör ve olimpik branşlar üzerindeki yükü kaldırıp o branşlarda da Altay'ı başarıyla temsil edecek bir yarışmacı sporcu yetiştiriciliğimizi devam ettirmek adına Vahdettin Heyal'e şirketi devrettik. Ondan sonra da daha önce yönetim kuruluna tanınmış yetki uyarınca bu yarışmacı hakların devrini gerçekleştirdik. Bunun aşamaları var. Kimseden gizli saklı yapmadık. Biz Altay'a zarar verecek, Altay'ın hukukunu zedeleyecek, Altay'ın geleceğini karartacak, hiçbir şeyin altına imza atmadık" diye konuştu.

TOKEN PROJESİ İÇİN SORUŞTURMA

GÜRÜZ, kulübün borçlarının 22 milyon Euro'ya ulaştığını, 70'e yakın FIFA dosyası mevcut olduğunu hatırlattı. Gürüz, 2021 yılında hayata geçen Altay Token projesinde 28,7 milyon TL'lik satışla ön satışa çıktığını ancak, 2022 sonuna kadar vaat edilen 70-80 milyon TL gelir elde edilemediğini, yönetimin bu konuda suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.