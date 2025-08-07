TFF Üçüncü Lig Dördüncü Grup ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından gözler siyah-beyazlı takıma çevrildi. Başkan Yüksel Gürüz'ün geri plana çekildiği siyah-beyazlı kulüpte 16 Ağustos'taki kongreye kadar yönetimi Sinan Kanlı devralırken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetim değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

"GİDEN OYUNCULARI BEKLİYORUZ"

"Biz görevimizin başındayız" diyen Ramazan Kurşunlu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimlerde bayrak değişimi her dönemde olabiliyor. Gidenlerin de emekleri oldu, gelenler de emek veriyor. Giden oyuncuların dönmesi için görüşmeler sürüyor. Onları dört gözle bekliyoruz. Bizler işimize bakacağız. Bu camianın evladıyız. Sahada takımı en iyi şekilde hazırlayıp lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İlk özel maç Buca'yla Altay yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını cuma günü Bucaspor 1928'le oynayacak. Yeni Buca Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, salı günü de Tire'de Tire 2021 Futbol Kulübü ile özel bir provaya çıkacak.