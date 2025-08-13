Altay’da geri dönüş zamanı

8 yıl sonra 3. Lig'de mücadele edecek, yeni sezon başlamadan saha dışında birçok sorunla karşılaşan Altay'da Başkan Yüksel Gürüz'ün görevi bırakmasının ardından yönetimi devralan Sinan Kanlı'nın geri dönüş operasyonu sürüyor. Profesyonel sözleşme imzalamak istemediği için takımdan ayrılan genç orta saha oyuncusu Emre Tangeldi'yi yuvaya döndüren Kanlı ve ekibi, daha sonra Yalova FK ile anlaşan ancak resmi sözleşme imzalamayan 10 numara Ali Kızılkuyu'yla da el sıkışarak, zayıflayan kadrosunu bir nebze kuvvetlendirmişti.

4 İSİM HALA BOŞTA BULUNUYOR

İzmir ekibi şimdi de takıma veda eden diğer isimler Arda Gezer, Onur Efe, Kuban Altunbudak ve Yunus Efe Sarıkaya'yı ikna etmeye çalışıyor. Arda Gezer alacakları sebebiyle serbest kalma hakkı kazandı ancak henüz yeni bir kulüple anlaşmadı. Onur Efe Aksarayspor ile el sıkışmasına rağmen transfer resmiyete dökülmedi. Yine Kuban Altunbudak Balıkesirspor, Yunus Efe Sarıkaya da Alanyaspor'a gitmesine rağmen henüz lisansları çıkarılmadı. Kanlı ve ekibi oyuncular ile temasa geçip ekonomik koşullarda orta yolu bulduğu takdirde, bu isimleri yeniden Altay'a kazandırmaya çalışacak.

KONGRE ÖNCESİ SESSİZLİK VAR

Altay'da ilk toplantısı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi sessizlik hakim. Siyah-beyazlılarda yeni yönetimin 23 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongrede göreve geleceği belirtildi. Başkan Yüksel Gürüz'ün görevi bırakmaya hazırlandığı Altay'da imza yetkisi olmadan yönetimi devralan iş insanı Sinan Kanlı, adli bir olaya karışması nedeniyle başkan adayı olamayacak. Kanlı'nın desteğiyle başkanlık koltuğuna oturacak isim de henüz açıklanmadı.