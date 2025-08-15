Onur Efe yuvaya döndü

NESİNE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da hareketli günler yaşanıyor. 4 yıldır transfer tahtası kapalı olan ve geçtiğimiz günlerde 3 dönem daha transfer yasağı cezası alan siyah-beyazlılar, mevcut oyuncularını takımda tutma çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibinde birçok oyuncu yol ayrımına giderken, bunu tercih eden oyunculardan biri de Onur Efe olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk olarak Iğdır FK ile anlaşmaya vardı ve takımın kampına katıldı. Kısa bir süre geçtikten sonra genç oyuncu flaş bir kararla takımdan ayrıldı ve 2. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'la prensip anlaşmasına vardı. Ancak Onur Efe buradan da çeşitli sebeplerden dolayı ayrılıp eski takımı Altay'a geri döndü. Böylece 23 yaşındaki oyuncu yeni sezon itibarıyla tekrar Altay forması giymeye devam edecek.

MEHMET VEDA ETTİ

Öte yandan Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollayıp 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmayınca takımdan ayrılan Mehmet Gündüz, sözleşmesini tek taraflı feshetti. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı gerçekleştirdi. Mehmet mesajında, "3 yıldır gururla formasını terlettiğim Altay'dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte üzerimde emeği olan kulüp başkanlarımıza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personellerine gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay taraftarı; iyi günde kötü günde, her zaman yanımızda olan; desteği, inancı ve tutkusu ile bize güç veren sizlere sonsuz minnettarım. Bu büyük camianın bir parçası olmak, hayatım boyunca gururla hatırlayacağım bir onur olarak kalacak" ifadelerine yer verdi.