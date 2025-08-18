Büyük Altay terleyecek

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup temsilcisi Altay'da 23 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek yönetimi, zor günler bekliyor. Yeni yönetim futbolculara yapılacak ödemelerin yanı sıra yeni sözleşmeler için pazarlık masasına oturacak. Siyah-beyazlılarda Ceyhun, Özgür, Caner, Ozan, Sefa gibi oyunculara ödeme yapılması gerekirken; kontratları sona eren Onur Efe, Ali, Ege gibi gençlerle de yeniden anlaşılması gerekiyor. Amatör lisansla oynayan Emre, Mehmet Nur, Salih, Sani gibi gençlerin de profesyonel yapılması bekleniyor. Öte yandan Altay yarın Afyonkarahisar kampına gidecek. İzmir temsilcisi burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla kendini test edecek.