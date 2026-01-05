Tek yürek olmalıyız

İzmir'in 112 yaşına girmeye hazırlanan köklü kulübü Altay'ın taraftarları, tarihinin en zor günlerini yaşayan siyah-beyazlılara kentin ve camia büyüklerinin sahip çıkması için, 'Kurtuluş Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Kulüpten alacaklı 4 eski yabancı oyuncuyla 15 Ocak'a kadar anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alma tehlikesi bulunan Altay'ın tarihi yürüyüşüne katılan kulüp başkanı Sinan Kanlı, "Altay'ın her ferdinin yüreğinde çok büyük bir güç var. Bu gücü tek yürek, tek yumruk halinde birleştirdiğimizde, Altay'ın aşamayacağı hiçbir engel yok. Semtimiz Alsancak'ta Altayımız için gerçekleştirilen, 'Kurtuluş' yürüyüşüne, bu görev bilinciyle katıldık. Taraftarımızla birlikte çok derin ve duygusal anlar yaşadık. Minik sporcularımızın gözlerinden süzülen endişe dolu yaşları görmek, hepimizin yüreğine dokundu. O gözlerdeki umudu korumak, o endişeyi silmek hepimizin boynunun borcudur" dedi.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

"Büyük Altay, bugün toprağın üstünde zayıf görünebilir; lakin kökleri tüm Türkiye'yi sarar" diyerek sözlerine devam eden Başkan Kanlı, "Vahap Özaltay'dan Aytekin'e, Edwin Clarke'dan Bayram Dinsel'e, Büyük Mustafa'dan Ayfer Kaptan'a, Esin Özgener, Mazhar Zorlu, Erdoğan Tözge, Rıdvan Burteçin ve Hanri Benazüs başkanlarımıza uzanan bu kökler, Büyük Altay'ın en büyük gücüdür. Bu anlamlı ve kutlu 'Kurtuluş' yürüyüşünü organize eden ve soğuk havaya rağmen Altay için haykıran tüm taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yüksel ki sen kararsın ay, kuvvetinle kudretinle şen Altay" ifadelerini kullandı. Altay taraftarları da okudukları yazılı metinde, "Büyük Altay ne zaman zor duruma düşmüşse, camianın farklı kesimlerini bir araya getirebilen; kulübün tarihini, değerlerini ve sorumluluğunu taşıyan bu birleştirici gücün, geçmişte olduğu gibi Özgener Ailesi ve Sayın Mahmut Özgener olduğu kanaatindeyiz. Tüm Altay camiasını; bu tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye, kişisel hesapları ve geçici çözümleri bir kenara bırakarak, kulübün gerçek kurtuluşu için birlik olmaya ve bu birlikteliği güçlü bir liderlik etrafında sağlamaya davet ediyoruz" cümlelerini kullandı.