Altay’ı grip vurdu

Nesine 3. Lig 4. Grup'un ikinci yarısını cumartesi evinde oynayacağı Uşakspor maçıyla açacak Altay'ı grip salgını vurdu. Siyah-beyazlıların önceki günkü idmanı bu yüzden iptal edilirken, sağlık heyetinin oyuncuları hafta sonundaki kritik karşılaşmaya kadar yetiştirmek adına seferber oldukları ifade edildi.

İzmir ekibinde Ozan, Ulaş ve Caner'in bahis cezalarını tamamladılar ve teknik direktör Yusuf Şimşek süre vermesi halinde Uşak ile oynanacak Ege derbisinde görev alabilecekler. Ayrıca alacakları sebebiyle ihtar süresini uzatan Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam da 2026 yılının ilk resmi karşılaşmasında forma giyebilecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynana karşılaşmayı Uşakspor 2-0 kazanmıştı.