Altay’da ceza yine kapıda

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Uşakspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altay, puan silme cezasıyla karşı karşıya. İzmir temsilcisi, eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak ile gün içinde anlaşamazsa FIFA'dan eksi 6 puan silme cezası yiyecek. Siyah-beyazlı formayla 2020-2021 sezonunda Birinci Lig'de 4 müsabakada görev yapan Polonyalı 39 yaşındaki file bekçisinin 496 bin Euro alacağı bulunuyor.

"ARAMAYIN, ÖDEYİN"

Altay yönetiminin bu sezon bir kulüple anlaşmayan Stachowiak'la temas kurmak istediği ancak Polonyalı eldivenin, "Beni aramayın, paramı ödeyin" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Borcu taksitlendirerek ödemeyi planlayan siyah-beyazlı İzmir temsilcisinin kurmayları, Stachowiak ile anlaşma sağlayamazsa kulübe 6 puan silme cezası gelecek. Altay'ın yine ek puan silme cezası almamak için eski yabancıları Leandro Kappel, Amorim ve Aka'ya da 15 Ocak'a kadar ödeme yapması gerekiyor.