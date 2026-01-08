Geçtiğimiz cumartesi günü puan silme ve küme düşme cezalarına sebebiyet verecek mali dosyaların kapanması için farkındalık yaratmak adına "Kurtuluş yürüyüşü" düzenleyen Altay, dün de siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Altay kulüp başkanı Sinan Kanlı, İzmir Ticaret Odası ve Altay'ın eski başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Ticaret Odası'nda buluştu. Altaylı minik taraftarların da hazır bulunduğu ziyarette Özgener ve Kanlı İzmir ekibinin mevcut mali durumu, alması muhtemel puan silme ve küme düşme cezaları ile ilgili istişarelerde bulundu. Kanlı, kulübün kurtuluş reçetesi hakkında Özgener'e bilgilendirmeler yaptı.

KANLI: ÖĞÜTLER ALDIK

Başkanı Kanlı kritik zirve ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Kulübümüzün eski başkanı ve camiamızın önder ismi, kıymetli büyüğümüz, İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener'i, Altaylı minik taraftarlarımızla birlikte makamında ziyaret ettik. Sayın Mahmut Özgener'in kıymetli öğütleriyle katkı verdiği ziyaretimizde, kulübümüzün mevcut durumuyla ilgili kendisini bilgilendirdik. Bizleri makamında misafir eden Sayın Mahmut Özgener'e saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Dört eski futbolcusuna ödeme yapmazsa eksi 18 puan ve küme düşme cezası ile karşılaşacak İzmir ekibinin güncel borcu ise 967 milyon TL. İzmir ekibi cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Uşakspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek.