İlginç rastlantı

Futbolda 27 Ekim 2025 tarihinden bu yana devam eden bahis soruşturmasının yeni dalgasında 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'lık olurken bu isimler arasında Altaylıların çokluğu dikkat çekti. 2022-23'te Altay başkanlığı yapan Ayhan Dündar, menajerlik yaptığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi. Sezon başında takımla 4 maç çıkıp ayrılan Ramazan Kurşunlu da listede yer aldı. Yine 2018-19'da 11 kez takımın başında çıkan Alper Avcı, 2021-2023 arasında sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Tuna Üzümcü ve yine 2016-19 yılları arasında sportif direktörlük ve teknik adamlık görevinde bulunan Özden Töraydın da PFDK'lık oldu.

KURŞUNLU: İZLEMEK İÇİN GİRDİM

Altay'da bahis soruşturmasında daha önce de mevcut kadroda yer alan 8 futbolcu ceza almıştı. Kaptan Murat Uluç ve Onur Efe 12'şer ay, Ali Kızılkuyu 9 ay, İsa Toygar Ekinci ile Oktay Özdede 3'er ay, Caner Baycan, Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik 45'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Ozan, Caner ve Ulaş'ın cezaları tamamlandı ve bu hafta sonunda forma giyebilecekler. Öte yandan Ramazan Kurşunlu bahis operasyonunda adının geçmesiyle ilgili, "Yasal veya yasa dışı bahis oynadım ise kendimi yakarım. Ben o sitelere TFF resmi sponsoru diye oyuncu izlemek için girdim" dedi.