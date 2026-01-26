Derbi Altay’ın

Üçüncü Lig 4. Grup'ta dün İzmir'de oynanan Ege derbisinde Altay, Play- Off yarışı veren rakibi Denizli İY. Güreler'i tek golle yenerek rahat bir nefes aldı: 1-0. Karşılaşmaya ev sahibi Altay atak başladı. 12'de Altay atağında Mert'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur gelişine vurdu, savunma son anda ayağının koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

İZMİR EKİBİ ÖNE GEÇTİ

15'te Ceyhun'un uzun çapraz pasında Özgür soldan çaprazdan içeri girdi, sağ ayağıyla çıkardığı şut yakın direğin dibinden auta çıktı. 23'te Altay'da Özgür'ün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ünal'ın kafa vuruşunu kaleci Kemal Mert son anda tokatlayarak kornere çeldi. İlk yarı 0-0 eşitlikle noktalandı. 47'de ani gelişen Denizli İdman Yurdu atağında boş pozisyonda Salih'in şutunu kaleci Galip kornere çelmeyi başardı. 65'te ev sahibi Altay'ın golü geldi. Bu dakikada Ünal Alihan Kavlak ceza sahası dışından yaklaşık 25 metre mesafeden sert bir vuruşla kaleci Kemal Mert'in üstünden topu ağlara yolladı: 1-0. 84'te konuk Denizli İY. Güreler'den Arda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topu takip eden Murat'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay mücadeleyi 1-0 kazandı.

KADROLARA DERBİ AYARI

Ege derbisi öncesi iki takımın teknik direktörü de geçen haftaki kadrolarında değişikliğe gitti. Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek 4-0 kaybettikleri Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında oynayan 3 ismi dün Denizli İdmanyurdu Gürellerspor karşılaşmasında kesti. Yunus Efe Sarıkaya, Ege Parmaksız ve Arif Yanarlı'nın yerine Özgür Özkaya, Hikmet Çolak ve Onur Yıldız as takımda forma giydi. Konuk Denizli ekibinde ise Okan Kayhan geçen haftaya oranla iki değişiklik yaptı. Umutcan Yenisoy ve Mikail Efe Kartal'ın yerine Kemal Mert Özyiğit ve Mustafa Arda Mutlu dün ilk 11'de görev aldı.