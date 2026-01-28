Altay’da teknik ekipte ödeme krizi çıktı

Maddi açıdan zor günler yaşayan Altay'da yeni bir kriz patlak verdi. Eski futbolcu alacakları nedeniyle köşeye sıkışan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Yusuf Şimşek ve ekibinin resti ile karşılaştı. Teknik ekibin yönetime ödemeler için ay sonuna kadar süre verdiği öğrenildi. Teknik direktör Yusuf Şimşek ve yardımcılarının bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçından sonra ödeme yapılmazsa görevi bırakacağı iddia edildi.

Teknik patron Yusuf Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncuların kulüpten ayrılması halinde istifa edeceklerini dile getirmişti. İzmir temsilcisinde bir yandan FIFA'dan gelen dava dosyalarını çözmeye çalışan yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara ve teknik heyete ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürüyor. Geçen hafta İzmir Çoruhlu FK galibiyet primini ödeyen yönetimin Nazilli Spor, Afyonspor (D) ve Denizli İdmanyurdu Güreler galibiyetlerinin primlerini de ödemesi gerekiyor.