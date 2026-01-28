Kardeşine acımadı!

Bir tarafta kulübün başkanı İbrahim Aktürk, diğer tarafta kardeşi olan teknik direktör Mehmet Aktürk... Aynı soyadı, aynı kulüp, aynı hayal... Ancak futbolda bazen hikayeler aynı şekilde bitmez. İki kardeşin yolları sezon başında Altınçağspor'da kesişti. Denizli 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Altınçağspor'un başkanlık koltuğuna oturan 40 yaşındaki İbrahim Aktürk, 2024 yılında takımın başına en güvendiği ismi, 37 yaşındaki kardeşi Mehmet Aktürk'ü getirdi. Amaç netti: Denizli ekibini zirveye taşımak... Ancak sezona iyi başlayan takım son haftalarda iyi görüntü vermiyordu, bu da kafalarda soru işareti yaratıyordu. Mehmet Aktürk ve ekibi için, geçtiğimiz hafta sonu lider Kocaçınar'a karşı oynanacak mücadele ise tam bir dönüm noktasıydı. Altınçağsor, 3 puan gerisinde olduğu lider Kocaçınar'ı yenerse zirveyi ele geçiriyordu.

ERKEN GOL ÜMİTLERİ YIKTI

Maçın henüz 4. dakikasında gelen gol, Altınçağspor'un sadece bir maçı değil, liderlik şansını da kaybetmesine neden oldu. Bu yenilgi kulüp tarihinde belki de en zor kararın kapısını da araladı. Başkan İbrahim Aktürk, bu yenilgi sonrası aile bağlarını bir kenara bırakarak teknik direktör olan kardeşi Mehmet Aktürk ve ekibinin görevine son verdi. Başkan İbrahim Aktürk; "Kulüp menfaatleri her şeyin üzerinde. Kulübün geleceği adına zor ancak gerekli bir karar aldık. Mehmet Aktürk ve ekibi bu kulüp için büyük emek verdi, ellerinden geleni yaptılar. Kendisine ve ekibine bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Altınçağ ligin son haftasında takipçisi Şahinspor ile Play-Off'ta yer almak için mücadele edecek.