Kritik randevu! Altay'da hedef kaybetmemek

25 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Altay, en yakın rakipleri 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ve 22 puanlı Afyonspor'un geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatmasının ardından son haftaya büyük bir riskle girdi. Siyah-beyazlı ekip, 18 Nisan Cumartesi günü sahasında Afyonspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi , bu kritik mücadelede en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Beraberlik durumunda puanını 26'ya yükseltecek olan Altay, İzmir Çoruhlu FK'nin de haftayı galibiyetle tamamlayarak aynı puana ulaşması halinde dahi ikili averaj üstünlüğü sayesinde yoluna devam edecek. İzmir Çoruhlu FK'nin puan kaybetmesi durumunda, Altay sahasında Afyonspor'a tek farklı mağlup olsa bile ligde kalmayı başaracak.





Ancak en kötü senaryoda, Afyonspor'un Altay'ı iki veya daha farklı skorla mağlup etmesi halinde, siyah-beyazlı ekip rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Ayrıca Altay'ın tek farklı mağlup olması ve İzmir Çoruhlu FK'nin kazanması durumunda ise İzmir ekibi, Afyonspor ile birlikte küme düşen taraflardan biri olacak.