Altay Altyapı Başkanı Öncel: ''Altyapılar ticarethane değildir''





Ancak menajerlerin 'scout' adı altında altyapılara girmesini kabul etmiyorum. Yetenekten çok ikili ilişkilerin ön plana çıktığı bir sistem ülkemizin her bölgesine yayılmış durumda. Bu nedenle gerçek yıldız adaylarını ikinci plana atmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Altyapıların kulüp menfaatlerini ön planda tutan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Öncel, "Bu işe gönül veren, kulübün geleceğini düşünen insanlar altyapıların başında olmalı. Ticari amaçla hareket eden kişiler amatör kulüplerde ve öz kaynak sisteminde yer almamalı.





Çocuklar; işi bilen, ekonomik özgürlüğe sahip ve idealist yöneticiler ile antrenörlere emanet edilmeli" dedi. Öncel, " Madde bağımlılığı, sosyal medya, cep telefonu ve tablet gibi dikkat dağıtıcı unsurlar, yetersiz saha ve tesisler (İzmir'de bir sahada 4 takımın aynı anda antrenman yapmak zorunda kalması), hocalara verilen hızlı ve yetersiz eğitimler, sokak futbolunun bitmesi ve altyapıya yeterli bütçe ayrılmaması kronik sıkıntılarımız olarak göze çarpıyor. Öncel, çözüm olarak Spor Toto gelirlerinden altyapılara zorunlu pay ayrılmasını, kulüplere altyapı bütçesi kotası konulmasını önerdi. Öncel, iş adamlarına da destek çağrısında bulundu.