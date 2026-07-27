Altay Altyapı Başkanı Öncel: ''Altyapılar ticarethane değildir''

Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, son dönemde kendi yeteneklerini yeterince ortaya çıkaramaması olarak görülüyor. A Milli Futbol Takımımız özellikle bazı mevkilerde oyuncu bulmakta zorlanırken, üst liglerde birçok kulüp yabancı futbolculara yönelmiş durumda.
Yeni yeteneklerin keşfedilmesindeki en önemli alan olan altyapılardaki sorunların tespiti ve çözüm önerileri için, yeşil sahalara 25 yılını vermiş olan Ahmet Öncel önemli açıklamalarda bulundu.
MENAJERLER VURGUSU
Altay Spor Kulübü'nde Altyapı Başkanı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) Başkanvekili olarak görev yapan Ahmet Öncel; gençleri spora kazandırma çalışmalarını, altyapıdaki başarılarını ve Türk futbolunun kronikleşen sorunlarını Yeni Asır'a değerlendirdi. Öncel, "Altyapılar ticarethane değildir" vurgusu yaparak kulüplerin kendi bünyesinde, idealist ve işinin ehli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. Öz kaynak sistemindeki ticari anlayışı eleştiren Öncel, "İşini doğru yapan başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve hocalarımızı bu değerlendirmenin dışında tutuyorum.
Ancak menajerlerin 'scout' adı altında altyapılara girmesini kabul etmiyorum. Yetenekten çok ikili ilişkilerin ön plana çıktığı bir sistem ülkemizin her bölgesine yayılmış durumda. Bu nedenle gerçek yıldız adaylarını ikinci plana atmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Altyapıların kulüp menfaatlerini ön planda tutan kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Öncel, "Bu işe gönül veren, kulübün geleceğini düşünen insanlar altyapıların başında olmalı. Ticari amaçla hareket eden kişiler amatör kulüplerde ve öz kaynak sisteminde yer almamalı.
Çocuklar; işi bilen, ekonomik özgürlüğe sahip ve idealist yöneticiler ile antrenörlere emanet edilmeli" dedi. Öncel, " Madde bağımlılığı, sosyal medya, cep telefonu ve tablet gibi dikkat dağıtıcı unsurlar, yetersiz saha ve tesisler (İzmir'de bir sahada 4 takımın aynı anda antrenman yapmak zorunda kalması), hocalara verilen hızlı ve yetersiz eğitimler, sokak futbolunun bitmesi ve altyapıya yeterli bütçe ayrılmaması kronik sıkıntılarımız olarak göze çarpıyor. Öncel, çözüm olarak Spor Toto gelirlerinden altyapılara zorunlu pay ayrılmasını, kulüplere altyapı bütçesi kotası konulmasını önerdi. Öncel, iş adamlarına da destek çağrısında bulundu.
ALTAY İLE ZORU BAŞARDI
Uzun yıllar amatör kulüplerde çeşitli görevler üstlenen, İzmir Gücü Kulüp Başkanlığı yapan ve ASKF'de başkan vekilliği görevini sürdüren Ahmet Öncel, bu sezon Altay Başkanı Sinan Kanlı ve kulüp müdürü Atakan Atalay'ın teklifiyle Altay altyapısının başına geçtiğini dile getirdi. Öncel, elde edilen başarıları şöyle sıraladı:"4 altyapı takımıyla finallere katıldık. Bu sene U 17'de şampiyon, U 15'te ikinci, U 11'de yine şampiyonluk yaşadık, U 19'da üçüncü olduk ve U17'de Play-Offlar'da ilk 8'e kaldık. Çeyrek finalde Türkiye'nin en iyi jenerasyonunu yakalayan Beşiktaş'a elendik. Buna rağmen çok iyi işler çıkardığımızı düşünüyoruz. Önjenerasyonunu cel, Altay'da 6 aylık süreçte altyapının borçsuz kaldığını, hocaların maaşlarının zamanında ödendiğini, tesis ve yemeklerde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.