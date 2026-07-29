Çınarlar krizde

İzmir'in100 yıla dayanan geçmişi olan kulübü Bucaspor 1928 ve bir asırı deviren köklü camiası Altay yeni sezon öncesi aynı kötü kaderi yaşıyor. 5-6 Eylül'de başlayacak 3. Lig maratonuna 40 günden az bir zaman kala birçok kulüp topbaşı yaparken, Ege'nin 2 tarihi kulübü, büyük bir belirsizliğin içinde. 2 ekip de henüz sahaya inmedi, teknik direktörleri belli değil, futbolcuları teker teker dağılıyor, elindeki oyuncuları kaybediyor, yıllardır transfer yasağıyla boğuşuyor. Altay henüz yönetimini oluşturamadı, 3. kez kongresi ertelendi, başkansız şekilde kayyuma gitmenin kenarında. Bucaspor'un ise başkan ve yönetimi uzun süredir bir sessizlik içinde.
ÇEBİ ÇOK ZAMAN KAYBETTİRDİ
Geçen sezon son haftada kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılar, ligde tutunmanın sevincini doğru dürüst yaşayamadı. Yönetime talip çıkmadığı için yaz döneminde kongresi ertelenen, yatırımcı adayı Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile anlaşamayınca zaman kaybeden İzmir ekibi, başkansız, teknik direktörsüz ve futbolcuları dağılmış şekilde henüz topbaşı yapamadı.
Sefa Özdemir, Hikmet Çiftçi, Ege Parmaksız, Emre Tangeldi ve Yunus Efe kulübe veda etti. Caner, Oktay, İsa Toygar, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe'nin de ayrılma ihtimalleri bulunuyor. Siyah-beyazlıların tek umudu, 'Altay Çalışma Grubu' adını verdikleri eski yöneticilerden oluşan bir çalışma ekibinin sponsorluk çalışması yürütmesi. Ay sonuna kadar İzmir ekibinin kaderinin belli olması bekleniyor. Bucaspor 1928'de ise kara bulutlar dağılmıyor. Geçen sezon 2. Lig'e veda eden Fırtına'da önce teknik direktör Tolga Doğantez takımdan ayrılarak Menemen FK'nın yolunu tuttu.
Parlayan futbolculardan Sercan Mecit Deniz Kasımpaşa'ya, Buğra Akçagün Elazığspor'a, Osman Işıklı, Serikspor'a transfer oldu. Transfer yasağı yüzünden zaten genç oyuncular ağırlıklı bir ekibe sahip olan İzmir ekibi, ligin başlamasına kısa süre kala teknik direktörsüz ve netleşmeyen futbolcu kadrosuyla henüz sezona başlayamamanın kaosunu yaşıyor.