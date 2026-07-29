Haberler Altay Çınarlar krizde Çınarlar krizde 3. Lig'deki çoğu takım çalışmalarına başlarken, Altay ve Bucaspor 1928 henüz topbaşı yapamadı. İki ekibin teknik direktörleri belli olmazken, futbolculan teker teker ayrılıyor. Siyah-beyazlılar başkansız, Fırtına ise büyük bir sessizlik içinde. LEVENT ARIÖZ













İzmir'in100 yıla dayanan geçmişi olan kulübü Bucaspor 1928 ve bir asırı deviren köklü camiası Altay yeni sezon öncesi aynı kötü kaderi yaşıyor. 5-6 Eylül'de başlayacak 3. Lig maratonuna 40 günden az bir zaman kala birçok kulüp topbaşı yaparken, Ege'nin 2 tarihi kulübü, büyük bir belirsizliğin içinde. 2 ekip de henüz sahaya inmedi, teknik direktörleri belli değil, futbolcuları teker teker dağılıyor, elindeki oyuncuları kaybediyor, yıllardır transfer yasağıyla boğuşuyor. Altay henüz yönetimini oluşturamadı, 3. kez kongresi ertelendi, başkansız şekilde kayyuma gitmenin kenarında. Bucaspor'un ise başkan ve yönetimi uzun süredir bir sessizlik içinde.





ÇEBİ ÇOK ZAMAN KAYBETTİRDİ

Geçen sezon son haftada kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılar, ligde tutunmanın sevincini doğru dürüst yaşayamadı. Yönetime talip çıkmadığı için yaz döneminde kongresi ertelenen, yatırımcı adayı Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile anlaşamayınca zaman kaybeden İzmir ekibi, başkansız, teknik direktörsüz ve futbolcuları dağılmış şekilde henüz topbaşı yapamadı.