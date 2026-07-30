Murat Uluç özel hocalığa başladı

Altay'ın efsane isimlerinden biri olan, kırılmadık rekor bırakmayan 45 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, özel antrenörlüğe başladı. Uluç, Football Triple Academy kulübünde, eski futbolcular Semavi Özgür ve Onur Nasuhoğulları ile birlikte 5-12 yaş arasına Gaziemir futbol sahasında bireysel ders veriyor. Kendi kişisel hesabından paylaşım yapan Uluç, "Her antrenman bir karakter eğitimidir. Sporcularımız profesyonel futbol kariyerlerinde önemli başarılara imza atmış eski futbolcuların rehberliğinde, mücadele etmeyi, pes etmemeyi öğrenir" yazılı bir görsel paylaştı.

ANTRENÖR KALMADI

Öte yandan siyah-beyazlılarda yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da belirsizlik hakim durumda. Siyahbeyazlılarda geçen sezon alt yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. A Takım Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra altyapı takımlarının başında yer alan antrenörler Kerem Şahin, İsmet Çelen, Kadir Demirel ve Çağdaş Cabak'ın kontratlarının bitmesi nedeniyle siyah-beyazlıların profesyonel takımı idmanlara başlayamadı.