Altay paramparça

3. Lig'de yeni sezonda sahaya çıkıpçıkamayacağı bile belirsiz olan Altay'da üst üste ayrılıklara takımın 2 yıldızı Onur Efe ve Ali Kızılkuyu da eklendi. Geçen sezon ligde kalmayı son hafta başaran, yeni sezon öncesi borç yükü nedeniyle yönetim kuramayan siyah-beyazlı kulüpten ayrılan son futbolcu Onur Efe oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ligin yeni temsilcisi Gaziemir Spor'la söz kesti. Ali'nin de sözleşmesini yenilemeyeceği ve takım arayışında olduğu öğrenildi.

EKSİ 60 PUAN KAPIDA

Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Altay'da tüm gözler yönetime talip olması gündeme gelen çalışma grubunun vereceği karara çevrildi. Öte yandan 1 milyar TL borcu hali hazırda bulunan siyah-beyazlılar, yeni sezonda yönetim bulduğu takdirde, önünde onlarda FIFA dosyasını çözmeye çalışacak. Eski yabancı futbolcularından dolayı oluşan FIFA dosyaları çözülmezse eksi 60 puan cezası ile karşı karşıya kalacak.