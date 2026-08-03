Altay’da Heyal hazır kıta

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle hazırlıklarına henüz başlayamayan Altay'da geçen yıl yatırımcı olarak kısa bir süre kulüpte söz sahibi olan Vahdettin Heyal, yeniden göreve hazır olduklarını vurguladı. Altay Başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı bulunamamasını gerekçe göstererek yönetime kayyım atanması için yarın mahkemeye başvuracağını açıklarken, "Yatırımcı var" mesajı veren Vahdettin Heyal, "Birincisi Altay sahipsiz değildir. Günlerdir, 'Varız' diyoruz, 'Yok' diyorlar. Hiç kayyıma gitmesinler. Seçimli genel kurul kararı alsınlar. Biz o tarihe kadar takımı sahaya çıkarıp kulübü yönetiriz" dedi.

HEDEF LİGDE KALMAK

İkinci aşama olarak şirketleşmeyi işaret eden Heyal, "Şirketleşme sonrası FIFA dosyalarını kapatıp bu sezon hedefimizi ligde kalmak olarak belirleyeceğiz. Seneye de üst lige çıkma hedefimiz var. 'Yatırımcı yok' diyerek camiayı uyutuyorlar. Kayyıma hiç gerek yok. Biz her türlü parayı koyarız. Kulübün sevk ve idaresini yaparız" diye konuştu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel kurulda yönetime aday olmayan, bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı tarafıma ulaşmış bulunmaktadır" sözlerine yer vermesine rağmen kayyım talebinde bulunacağını dile getirmişti.