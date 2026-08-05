İZVAK Başkanı’ndan çağrı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfi Başkanı Ali Erten, sancılı bir dönem geçiren Altay Spor Kulübü'nün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erten, " Altay'ımız, şanlı tarihi ve Türk futboluna kazandırdığı sayısız değerle, yalnızca İzmir'in değil, ülkemizin de en değerli markalarından biridir. Bugün kulüp yönetiminin kayyuma devri amacıyla resmi müracaatta bulunulmuş olması, kuşkusuz son derece üzücü bir gelişmedir. Bu tablo, sadece Altay'ın ve büyük Altay taraftarının değil, bütün İzmir'in ortak kaybıdır. Somut gerçek budur. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, doğru planlama, sağlıklı iş birliği ve ortak akılla yönetilebildiği takdirde, kulübün yeniden yapılanması adına önemli bir fırsata da dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

SAHİP ÇIKMALIYIZ

Bundan sonraki süreçle ilgili olarak konuşan Ali Erten, " Bu dönemin katılımcı, şeffaf ve profesyonel bir anlayışla yürütülmesi halinde, kulübün mali yapısının yeniden düzenlenmesi, borç yükünün azaltılması, sponsor ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kurumsal yapının sürdürülebilir bir zemine kavuşturulması mümkün olabilir. Bütün bir kent olarak daima hatırlamalıyız ki Altay, yalnızca bir spor kulübü değildir. Altay; İzmir'in ortak hafızasının, kent mirasının ve sosyal hayatının en önemli parçalarından biridir. Tüm paydaşların ortak akıl etrafında buluşarak, İzmir adına kulübün geleceğine sahip çıkması büyük önem taşımaktadır.