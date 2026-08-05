Taraftarlardan ortak açıklama

Altaylı taraftarlar yaşanan sürece tepki göstermeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün Alsancak Mustafa Denizli Stadı önünde toplanarak bir açıklama yaptı. 'İzmir uyuma, Altay'ına sahip çık' sloganları atan taraftarlar, "Bu kulüp sadece bir spor kulübü değil, bu şehrin anıları, sevinçleri ve ortak değeridir. Bugün maddi zorluklarla ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz taraftarlar olarak kulübümüze sahip çıkıyoruz. Şimdi sıra bu şehrin tüm dinamiklerinde. Gelin el ele verelim ve bu arma yaşasın. Çünkü bir kulüp kapanırsa sadece bir takım değil, bir şehrin ruhu da eksilir. Gün birlik günü. Tüm İzmir halkını Büyük Altay'ımıza destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

YÜRÜYÜŞ PLANLANIYOR

İzmir ekibinin gönüldaşlarının kısa süre içinde bir yürüyüş de planladıkları ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde olmak üzere bir kortej düzenleyerek seslerini duyurmak istedikleri öğrenildi. Siyah-beyazlı taraftarlar kısa süre önce İzmir'in merkezi yerlerine kısa süre önce pankartlar asarak, kulübün içinde bulunduğu durumu kamuoyuyla paylaşmıştı. Özellikle sosyal medyada Altay'ın yaşadığı sıkıntılı durum kısa süre içinde büyük ses getirdi.