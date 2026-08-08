Altay’a Folkart desteği

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan ekonomik sıkıntılar sürerken, siyah-beyazlı kulübe önemli bir destek haberi geldi.

Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın kulübün sezona başlayabilmesi için maddi destekte bulunacağını açıkladı.

Atalay yaptığı açıklamada, dün dile getirdiği "Altay'ın kıymetini bilenler her zaman vardır ve var olacaktır" sözlerini hatırlatarak, Mesut Sancak'ın Büyük Altay'ın yeni sezona hazırlanabilmesi adına ilk etapta önemli bir maddi katkı sağlayacağını, bununla birlikte desteklerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini kendilerine ilettiğini ifade etti. Siyah-beyazlı kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte gelen bu desteğin hem yönetim hem de camia adına büyük moral kaynağı olduğunu belirten Atalay, katkının yalnızca ekonomik açıdan değil, manevi anlamda da önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Desteklerinden dolayı Mesut Sancak ve Folkart ailesine teşekkür eden Atalay, bu örnek davranışın Altay camiasına gönül veren kişi ve kurumlar başta olmak üzere İzmir'in önde gelen iş insanlarına da ilham vermesini temenni etti.