Altay’a sevindiren haber

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da, kulübe ihtarname gönderdikten sonra sezonun ilk antrenmanında yer almayan İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede konusunda gelişme yaşandı. Alacaklarının tahsili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran iki futbolcu, yapılan görüşmelerin ardından A takımla çalışmalara yeniden başladı. Geçen sezon takımın önemli oyuncuları arasında yer alan İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede'nin yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi. Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen iki oyuncunun, yaşanan görüşmelerin ardından takımla yeniden antrenmanlara katılması Altay cephesinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Geçen sezon ön libero pozisyonunda görev yapan İsa Toygar, ligde 15 maçta forma giyerken, orta saha oyuncusu Oktay Özdede ise 16 müsabakada görev aldı. İki futbolcunun da yeni sezonda Altay'ın kadro planlamasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Öte yandan sözleşmesini feshederek serbest kalan oyuncuların yanı sıra sakat futbolcuları nedeniyle yeni sezona önemli eksiklerle başlayan Altay'da yönetim, mevcut kadroyu korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı idarecilerin, takımın diğer as oyuncularıyla da görüşmeler gerçekleştirerek yeni sezon öncesinde kadro bütünlüğünü sağlamaya çalıştığı öğrenildi.