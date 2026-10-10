Tepeden tırnağa büyük Altaylı

Altay'da yıllardır konuşulan "öz kaynak" modeli bu sezon adeta ete kemiğe büründü. Transfer yasağının da etkisiyle altyapısından yetişen gençleri A takımda değerlendiren siyahbeyazlılarda yalnızca futbolcular değil, teknik kadroda görev yapan isimler de Altay kültüründen geliyor. Bu yapılanmanın başında ise teknik direktör Tuna Üzümcü bulunuyor. Altay altyapısından yetişen Üzümcü, siyah-beyazlıların A takımının başında genç oyuncularla önemli bir mesai yürütüyor. Altyapı koordinatörü ve U19 teknik sorumlusu Nedim Akgül de futbolculuğundan, altyapı antrenörlüğüne kadar Altay'ın tüm kademelerinde hizmet etmiş bir isim. Yeni Asır Gazetesi'ne bu yapılanma ile ilgili bilgiler veren Akgül, Tuna Üzümcü ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, iki yapı arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ÖNCEL VE UMUÇ'UN PAYI BÜYÜK

Akgül, siyah-beyazlı ekibin yönetim kurulu üyesi ve Altyapı Başkanı Ahmet Öncel ile İdari Menajer Serkan Umuç'un bu yapılanmada önemli bir payı olduğunu söyledi. Sezon başında iyi bir ekip oluşturulduğunu belirten Akgül, özellikle altyapı takımlarının deplasman organizasyonlarında profesyonel takım standartlarına yaklaştırıldığını ifade etti. "Ahmet Başkan bu sezon çok iyi bir ekip oluşturdu. Ödemeler konusunda, deplasmana giderken tüm takımlar profesyonel takım gibi gidiyoruz. Kendisi zor zamanda taşın altına elini soktu ve bu oluşumların hepsinde onun emeği var" diyen Akgül, yönetimin altyapıya verdiği desteğin önemini vurguladı.