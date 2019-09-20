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Başkent’te puan arıyor

Altınordu Başkent’te puan arıyor

20.09.2019, 11:56

1. Lig’de geçtiğimiz hafta ’u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan , yarın ’a konuk olacak. Sezonun ilk 3 haftasından galibiyet çıkaramadıktan sonra milli aranın ardından Eskişehirspor’u farklı geçerek kendine gelen Altınordu, yarın Osmanlıspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan müsabakayı Yasin Kol yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Okan Derici, Kemal Rüzgar ve Enes Sığırcı kafilede yer almazken, iyileşen Muhammed Mert ise kadroya alındı.

Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyun sistemimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi.

İHA

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