Balıkesir evinde takıldı

TFF 1. Lig’de iyi bir ivme yakalayıp Play-Off hattına yükselen Ekol Göz Balıkesirspor, evinde Altınordu ile golsüz berabere kaldı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında, evinde 5'te 5 yapan Balıkesirspor ile bu sezon deplasmanda galibiyet alamayan Altınordu karşılaştı ve mücadele golsüz sona erdi. 3. dakikada Berkay Samancı'nın soldan kullandığı kornerden gelen topa Sinan Osmanoğlu ön dikekte yükselip kafayı vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı. 29'da Batuhan İşçiler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Halil Çolak vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu çıkardı.

GOL SESİ ÇIKMADI

61'de Furkan sağdan ortaladı Otoo gelişine yarım voleyi vurdu, aut. 70'te Berkay Samancı soldan kale sahasına gönderdi, seken top Kerim Alıcı'nın ayaklarına çarpıp kaleye yöneldi ancak kaleci yatarak meşin yuvarlağı çizgi üzerinde bloke etti. 76'da Sinan sağ taç çizgisinden arka direğe topu havalandırdı, Anıl çıkardı, Oğulcan vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Maç 0-0 bitti.