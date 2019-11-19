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'da mutluluğu

Altınordu'da Kemal mutluluğu

19.11.2019, 13:22

1'inci Lig'de gol yollarında sıkıntı yaşayan 'da forvet 'in form durumunun gün geçtikçe iyiye gitmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi.

TFF 1'inci Lig'de gol yollarında sıkıntı yaşayan Altınordu'da forvet Kemal'in form durumunun gün geçtikçe iyiye gitmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Kemal, futboluyla teknik ekibe, "Artık hazırım" mesajı verdi. Bu sezon 2 maçta toplam 45 dakika şans bulmasına rağmen 1 gol kaydeden gurbetçi santrforun pazartesi günü İzmir'de oynanacak Boluspor maçında süre alması bekleniyor.

DHA

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