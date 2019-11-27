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'nun ilacı

Altınordu'nun ilacı Kemal Rüzgar

27.11.2019, 12:58

1. Lig'de evinde 'u 2-0 yenerek 7 haftalık 3 puan özlemini sonlandıran 'da takımın ikinci golünü atarak galibiyeti sigortalayan forvet , gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare olacağının sinyalini verdi

Geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 3 karşılaşmada görev alan gurbetçi santrfor, 3 maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Ligin 2. haftasında iç sahada 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Fatih Karagümrük maçında 62. dakikada oyuna giren 24 yaşındaki golcü, 80. dakikada attığı golle alkış topladı. Bir sonraki hafta 0-0 sona eren Akhisarspor deplasmanında 73. dakikada sahaya adımını atan Kemal, bu maçın ardından dizindeki ağrılarının nüksetmesi nedeniyle küçük bir operasyon geçirdi. Tamamen iyileşerek 12. haftada takıma dönen forvet oyuncusu Boluspor'a attığı golle teknik heyete, "Formayı istiyorum" mesajı verdi.

Kemal'in bu haftaki Keçiörengücü deplasmanında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

DHA

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