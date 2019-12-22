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Giresun'da terleyecek

Altınordu Giresun'da terleyecek

22.12.2019, 13:14

1'inci Lig'de geçen hafta 'la evinde 0-0 berabere kalıp hafta içinde 'nda Yukatel Denizlispor'a elenen , yarın Giresunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda Mert Güzenge'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan orta saha Anıl görev verilmesi durumunda Giresunspor'a karşı görev alabilecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Haftalardır iyi futbol oynuyoruz. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Giresun deplasmanında herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" diye konuştu.

Altınordu'nun muhtemel 11'i: "Erhan- Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Anıl, Okan, Muhammed, Atakan, Kemal"

DHA

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