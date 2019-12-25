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'da ile yollar ayrıldı

Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

25.12.2019, 12:46

1'inci Lig ekiplerinden 'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan 'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.

DHA

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