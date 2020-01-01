Altınordu göz hapsinde

İzmir ekibinin genç yıldızı, Juvenstus, Chelsea, M.City gibi dünya devlerinin kıskasınca. Kurmaylar Ravil Tagir için henüz bonservis bedeli belirlemedi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Türk futboluna bir çok yıldız kazandıran Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı savunma oyuncusu Ravil Tagir bir çok dev kulübün radarına girdi. Kazak asıllı 16 yaşındaki Türk futbolcuyu sezon başında beri İtalyan kulübü Juventus dışında Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi Ada ekiplerinin scout ekipleri takip ediyor. Ravil'in karşılaşmalarını canlı takip eden bu kulüplerin temsilcilerinin Altınordu ile henüz resmi bir temasa geçmediği bildirildi. Yaşından dolayı özellikle İngiltere'ye transferinin zor olduğu Ravil'in İtalya'nın Juventus ekibinin kaç takımın izlediği bildirildi. Kırmızı-lacivertli kurmaylara henüz resmi bir teklif gelmediği için Ravil Tagir için bonservis bedeli belirlenmediği öğrenildi.



FREIBURG DEVREDE

Genç savunma oyuncusunun 15 milyon Euro'dan aşağı bir paraya satılmaması bekleniyor. Bundesliga temsilcisi Freiburg, Altınordu'dan bünyesine kattığı Çağlar Söyüncü'yü daha sonra 138 milyon TL'ye İngiliz ekibi Leicester City'ye satmıştı. Alman temsilcisinin, ilişkilerinin iyi olduğu kırmızı-lacivertli ekiple devre arası transfer döneminde Ravil Tagir için pazarlık masasına oturmayı planladığı öğrenildi. Alman temsilcisinin, Altınordu'ya bonusları fazla olan bir sözleşme sunacağı öğrenildi.