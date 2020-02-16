Altınordu direniyor

Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan İzmir ekibinin sahasında 8 karşılaşmada bileğini büken olmadı.

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak puanını 24'e çıkaran Altınordu, iç sahada gösterdiği performansla ateş hattının üzerinde kalmayı başarıyor. Kırmızı- lacivertlilerin son 8 lig karşılaşmasında taraftarı önünde bileği bükülmedi. En son 20 Ekim 2019'da İzmir derbisinde kendi sahasında Altay'a 3-0 yenilen Altınordu o karşılaşmanın ardından iç sahada yenilmedi. Bu maçlarda 16 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, alt sıralardaki en yakın rakiplerden Osmanlıspor'la berabere kalmalarının ardından, puan farkını korumanın önemli olduğunu söyledi.

BASİT GOLLER YEDİK

Hüseyin Eroğlu, "Çok basit hatalarla yediğimiz gollerle geriye düştük. Son dakika da olsa golü bulduk ve maçı berabere bitirdik. Daha iyi olacağız" dedi.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ