Altınordu'da genç futbolcu Hüseyin Atakan Üner'in gönlü Avrupa'da

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da 6 gol, 10 asistlik bir performans sergileyip dikkat çeken oyuncular arasında yer alan 21 yaşındaki Hüseyin Atakan Üner hedeflerinden bahsetti. Avrupa'da futbol oynamak istediğini belirten Üner, "Altınordu'nun oyuncuyu sürekli geliştiren bakış açısı, benim de görüşlerimi değiştirdi. Artık Süper Lig'i değil, Avrupa'yı hedefliyorum" diye konuştu.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da 6 gol, 10 asistlik bir performans sergileyip en dikkat çeken oyuncular arasında yer alan Hüseyin Atakan Üner, "Hedefim, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi Avrupa'da futbol oynamak" dedi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, iki sezonda 51 kez kırmızı-lacivertli formayı giyip istikrarlı bir grafik çizerken, "Altınordu'nun oyuncuyu sürekli geliştiren bakış açısı, benim de görüşlerimi değiştirdi. Artık Süper Lig'i değil, Avrupa'yı hedefliyorum" diye konuştu.U21 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan, A Milli Takım'a da göz kırpmaya başlayan genç oyuncu, "Altınordu, sistemli ve planlı bir organizasyon. Her oyuncunun kariyer planı özel olarak yapılıyor ve daha iyiye ulaşmak için ortam yaratılıyor. Son dönemde Altınordu'ya gelen oyuncuların önceki ve sonraki performanslarına bakarsanız aradaki farkı net olarak gözlemleyebilirsiniz. Buradaki her futbolcu önce armaya borcunu ödeyip sonra da kendisi için en iyi takımı hedefler" yorumu yaptı. Atakan, Altınordu'ya geçen sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer olmuştu.

DHA