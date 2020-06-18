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Haberler Altınordu Altınordu kaderini deplasmanda çizecek

kaderini deplasmanda çizecek

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , son 6 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Korkulu rüya görmek istemeyen temsilcisi özellikle dış sahada toplayacağı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışacak. Düşme hattının 7 puan üzerinde yer alan kırmızı-lacivertliler, pazar günü 'a konuk olduktan sonra sırasıyla Keçiörengücü, (D), (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

Altınordu kaderini deplasmanda çizecek

18.06.2020, 12:58

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada antrenmanların iyi geçtiğini ancak hazırlık maçı oynamamanın handikap olduğunu ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Takımımızın antrenman performansını gözlemledik, istediklerimiz olmaya başladı. Bunu 90 dakika sahada uygulamak önemli. Rakiplerin ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Lig herkes için kapalı kutu gibi. Kimse kimsenin ne yapacağını tahmin edemiyor. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız" dedi.

ÜÇ EKSİKLE GİDECEK
Altınordu'da adalesindeki sertleşme nedeniyle geçtiğimiz günlerde dinlendirilen ön libero Oğulcan'ın iyileşerek takımla çalışmalara katıldığı açıklandı. Genç futbolcunun Boluspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulanan stoper Enes, kaleci Ali Emre ve sarı kart cezalısı Yusuf dışında eksik yok.

DHA

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