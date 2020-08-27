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Altınordu’da hedef Caner Hüseyin

Altınordu’da hedef Caner Hüseyin
Giriş Tarihi: 27.8.2020

ALTINORDU geçen sezon TFF 1. Lig'de Hatayspor'da şampiyonluk yaşayan sol kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ'ı yakın takibi aldı. Hatay'dan ayrılan futbolcuyla önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Bonservisi elinde bulunan oyuncuyu TFF 1. Lig'den bir çok kulüp kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi olan Hatayspor'un son iki sezonda 1. Lig'de gösterdiği çıkışta önemli oyuncularından biri olan 29 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Zeytinburnuspor'da futbola başlayan Caner Hüseyin Bağ, Sivasspor, Anadolu Üsküdar, Yeni Malatyaspor, Nazilli Belediyespor ve Hatayspor kulüplerinde forma giydi. Sol bek ve sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncu kariyerinde sahaya çıktığı 297 maçta 41 gol atıp 10 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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