Altınordu'da Kerim ve Oğulcan'a yine Süper Lig kancası

TFF 1. Lig'de transferde şu ana kadar Ahmet İlhan'ı kadrosuna dahil edip Hüseyin Atakan Üner'i Beşiktaş'a gönderen Altınordu'da, sağ bek Kerim Alıcı ve orta saha Oğulcan Ülgün'e de Süper Lig yolu göründü.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir başta olmak üzere Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kırmızı-lacivertlilere iki oyuncu için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İzmir ekibinin ise Kerim ve Oğulcan'a karşılık 8.5 milyon TL ve bir sonraki satışlarından yüzde 25 pay istediği dile getirildi. Kerim'in adı daha önce uzun süre Beşiktaş, Oğulcan'ın adı da birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı.