A.Ordu’nun morali bozuk

1. Lig'de sezona Menemenspor deplasmanında 3 puanla başladıktan sonra evinde Bursaspor'a 2-0'lık yenilen Altınordu, galibiyet hedeflediği maçta sahadan eli boş ayrılarak taraftarını üzdü. Kendisi gibi yabancı oyuncusu bulunmayan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursa karşısında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen İzmir temsilcisi savunmada açıklar verince yenilgiye mahkum oldu. İç sahadaki ilk sınavında kaza yapan kırmızılacivertliler, haftaya Bolu deplasmanında mücadele edecek.

TELAFİ EDECEĞİZ

Kazanmamız veya kaybetmememiz gereken bir maçtan puansız ayrıldıklarını belirten kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Karşımızda dirençli bir Bursaspor vardı. Sert bir oyundu ve iki takım da gerçekten iyi mücadele etti. Bursa 60 veya 70. dakikadan sonra oyundan düşebilirdi ama buldukları golle dirençleri daha da arttı. İkinci golü yedikten sonra ister istemez direncimiz düşer gibi oldu. Üzgünüz ama ligin daha başındayız" dedi.