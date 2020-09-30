Yeni yıldız Burak İnce

TÜRK futbolculara ve altyapıya verdiği önemle genç yetenekleri vitrine çıkaran Altınordu'nun yeni yıldızı Burak İnce oldu. Boluspor deplasmanında 88. dakikada Ahmet Dereli'ye verdiği pasa yaklaşık 50 metre koşu yaparak ceza sahasında topla buluşan 16 yaşındaki genç krampon, takımına üç puana getiren golü kaydetti. Genç yetenek, ligin ilk haftasında da Menemenspor'a attığı müthiş frikik golüyle haftaya damga vurmuştu. Burak, oyuna sonradan girdiği iki maçta da takımının kazanmasında büyük bir pay sahibi oldu.

A TAKIM'A YÜKSELDİ

VİTRİNE çıkardığı isimlerle gündemden düşmeyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2015 yılında Burak İnce'yi kadrosuna katmak için Manisa'ya şampiyon kadrodan Ozan Sol ve Mertan Öztürk'ü vermişti. 5 yılın sonunda kırmızı-lacivertli kulüpte aldığı eğitimle geçen sezon A Takım'da forma şansı bulan Burak İnce, Süper Lig kulüplerinin dışında Avrupa devlerinin de radarında bulunuyor. Gençlere her kazan güvendiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bolu önünde galibiyet golünü atan Burak 16 yaşında. Bizim çok değerli bir futbolcumuz. Bu sene yetiştirici kimliğimiz devam ediyor. Yarışın içinde de olmak istiyoruz. İlk haftalarda yakaladığımız bu çıkışı devam ettirmek. Zamanla çok daha güçlü bir takım haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.



OĞULCAN DA SİFTAH YAPTI

2016 yılında A Takıma çıkan 22 yaşındaki Oğulcan Ülgün profesyonel kariyerindeki ilk golünü Boluspor filelerine attı. Kırmızı-lacivertli ekipte 76 resmi mücadeleye çıkan ofansif orta saha oyuncusu, Bolu deplasmanında 9. dakikada rakip ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Uzun yıllardır A.Ordu'da A Takım forması giyen başarılı oyuncu gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Oğulcan, kariyerinde 1 asist yapmıştı.



AHMET ÇABUK ALIŞTI

ALTINORDU'NUN sezon başında Adanaspor'dan transfer ettiği Ahmet Dereli, Boluspor önünde koyduğu performansla geçer not aldı. Tecrübeli oyuncu, 88. dakikada Burak İnce'nin attığı golün asistini yaptı. Ahmet Dereli'nin kırmızı-lacivertli formayla görev yaptığı mücadelede gösterdiği form grafiği yüzleri güldürdü. Ahmet Dereli'nin yanı sıra İzmir ekibini diğer dış transferi Ahmet İlhan Özek'te ilk üç hafta ortaya koyduğu futbolla ne kadar yerinde bir transfer olduğunu gösterdi.



EROĞLU: YARIŞ İÇİNDE OLACAĞIZ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını belirtti. Eroğlu, "İlk hafta deplasmanda kazanmıştık. Bursa önünde oynadığımız oyunu sonuca çeviremedik. Bolu'da kazandığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızın bireysel performanslarını ve takım performansını yukarı çekme ve uyumu bir şekilde aşma anlamında önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı biliyoruz" dedi. Takım içindeki tecrübeli ve genç oyuncuların iyi bir harman olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Özkaynaklarımıza uygun olduğunu bildiğimiz oyucuları kadromuza katarak yıllardır ilerliyoruz. Bu sezon üst sıraları hedefleyerek yola çıktık" diye konuştu.



TAKVİYE ARAYIŞI

Altınordu'da genç stoper Ravil Tagir'in Süper Lig ekibi Başakşehir'e transfer olmasından sonra kurmaylar savunma hattına takviye yapmakiçin arayışlara başladı. İki sezondur sağ bek ve sol bek pozisyonlarında forma giyen Kahraman'ın stopere geçmesinin ardından savunmanın sağına transfer yapmak için düğmeye basıldı. Kerim Alıcı dışında o bölgeye alternatif kalmayan kırmızılacivertlilerde çalışmalara hız verildi.