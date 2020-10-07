Gücümüzü gösterdik

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta ilk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan ve zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, ligin sonunda gülen taraf olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükkarcı, "Sezona başlarken hedefimizin ne olduğunu söylemiştik. 3 maçta topladığımız 7 puan da isteğimizi ve arzumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde kaçan 2. Lig biletini bu sene kaçırmak istemiyoruz. 2. Lig için camia olarak büyük emek sarf ediyoruz" dedi. İç saha maçlarını canlı vermek için girişimlerini sürdürdüklerini belirten KSK Başkanı Turgay Büyükarcı, "Türkiye Futbol Federasyonu'na iç saha maçlarını yayınlamak istediğimizi ilettik. Onlardan da cevap gelmesini bekliyoruz. Bunun için de herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tek isteğimiz, taraftarımızı takımımızla buluşturmak" diye konuştu.